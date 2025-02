Su Marti Perra, conto alla rovescia 

«Su Maimulu est acant'e torrai». A Gairo, sabato 22 febbraio, torna Su Marti Perra, giornata centrale del carnevale gairese tra riti ancestrali, maschere e piatti tipici. Una tradizione che coinvolge tutta la comunità. Si inscena una lotta tra il bene e il male con le caratteristiche figure mascherate di Is maimulus e S'urtzu Ballabeni. Si comincia dalle 15.30 fino a tarda sera. «L'edizione di quest'anno sarà arricchita come al solito da tantissimi ospiti e dodici gruppi mascherati provenienti dal resto dell'isola che accompagneranno Su Maimulu nel loro giro per Gairo», dice Mauro Loi, vice presidente dell'associazione culturale organizzatrice "Su Maimulu". L'evento è reso possibile grazie al contributo dell'Amministrazione e la sinergia con Pro Loco, Gruppo Folk Sant'Elena, Gairo Vecchio nel Cuore e tanti volontari. A completare la festa non mancheranno gli aspetti culinari: le "sipulas", e gli spettacoli. Il gruppo Abacada con musiche tradizionali, mentre la giornata sarà chiusa, in serata, dalle note e i balli del gruppo "A ballare". Presenteranno Lucia Cossu e il poeta gairese Bruno Agus in un'alternanza tra limba e italiano scelta per permettere a tutti i presenti di comprendere i significati delle tradizioni e dei gruppi.

