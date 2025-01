Su Marrupiu, il quartiere dimenticato 

Polvere d’estate e fango d’inverno, uno sterrato disseminato di buche e avvallamenti. Con tutto questo devono fare i conti quotidianamente le famiglie che risiedono a Su Marrupiu, periferia di Dolianova, una zona che attende da anni il completamento delle opere di urbanizzazione.

La protesta

«Quando piove la situazione diventa davvero difficile – dice Maria Ausilia Pinna – in questi giorni di intense precipitazioni la strada si è trasformata in un fiume. Impossibile percorrerla a piedi». Con i danni causati dalla pioggia riesplode la rabbia dei residenti. «Il sindaco ci aveva promesso che i lavori sarebbero iniziati entro il 2023. É passato più di un anno e non si è ancora visto nessuno – protesta Franco Sanna – la strada non solo non è stata ancora asfaltata, non si sono preoccupati nemmeno di riempire le buche con la ghiaia. Da poco una signora è caduta e si è fratturata l’anca. Io ho 79 anni muovermi in queste condizioni mi crea molte difficoltà».

Le difficoltà

Una situazione che ostacola anche l’assistenza ai soggetti fragili: «Io ho mia madre in carrozzina, con la strada in queste condizioni non riesco più a portarla a casa – prosegue Maria Ausilia Pinna – non è giusto. Un anno fa sembrava che fosse tutto a posto, invece hanno sistemato i primi dieci metri della strada con un po’ di asfalto. Nient’altro».

Il Comune

All’origine della mancata urbanizzazione della zona c’è una lunga vicenda segnata da inadempimenti burocratici, espropri mancati e accatastamenti irregolari. «É una storia complicata che le amministrazioni precedenti hanno ignorato per anni – si difende il sindaco Ivan Piras – noi siamo stati gli unici ad averci messo mano e a trovare le risorse. Il ritardo è dovuto a questioni tecniche e alla carenza di personale negli uffici».

Per il completamento dell’urbanizzazione dell’area, previsto dal piano triennale delle opere pubbliche, sono stati stanziati 260mila euro, risorse ottenute attraverso un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti. Il progetto prevede interventi per asfaltare la strada, sistemare marciapiedi e cunette, realizzare un sistema di smaltimento delle acque piovane e completare la rete idrica e fognaria con i relativi allacci. «Siamo a fine mandato – assicura il sindaco - il progetto di Su Marrupiu è una nostra priorità. Chiediamo ai residenti di avere ancora un po’ di pazienza. Noi come loro vogliamo risolvere definitivamente il problema».

