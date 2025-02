Su Marrulleri, sfila “La voce della montagna” 

Con l'apertura ufficiale delle iscrizioni per carri e gruppi allegorici che intendono partecipare alle sfilate del Carnevale marrubiese, in programma il 2 e il 9 marzo, inizia il conto alla rovesciata per uno degli eventi più attesi e importanti dell’isola. Le domande di partecipazione alla 45° edizione di Su Marrulleri dovranno essere inviate all’indirizzo email protocollo@comunemarrubiu.it entro lunedì 24 per la sfilata del 2 marzo ed entro il 3 marzo per quella del 9.

La comunità marrubiese, soprattutto i carristi, è però già da tempo al lavoro per preparare al meglio l'evento. Una festa all’insegna dell’allegria e della creatività coordinata dall'amministrazione comunale alla quale spetta il compito di far funzionare la complessa macchina organizzativa. Per il sindaco Luca Corrias, gli assessori e tutti gli altri soggetti che concorrono alla buona riuscita della manifestazione, è un periodo di grande impegno ma anche di responsabilità, soprattutto in tema di sicurezza. Sono infatti attese migliaia di persone tra figuranti e pubblico che invaderanno il paese. «Aspettiamo gli amici carristi - afferma Corrias- per rendere il carnevale marrubiese un evento indimenticabile ma anche per onorare al meglio l'inserimento dell'evento nell'elenco dei carnevali storici. Il tema di quest’anno è “La voce della montagna” per celebrare il legame profondo con il territorio». ( s. c. )

