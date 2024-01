Su Marrulleri, preparativi al via 

Si è messa in moto anche la macchina che organizza, come da tradizione ormai, l’ultimo appuntamento del Carnevale in provincia.

Il Comune infatti sta già predisponendo tutto il percorso organizzativo per quanto riguarda Su Marrulleri 2024. Quest’anno il sottotitolo che accompagnerà la quarantaquattresima edizione dell’evento è emblematico: «Nasce nello sguardo di una maschera, vive negli occhi di un bambino».

Nei giorni scorsi, intanto, i gruppi che hanno deciso di partecipare alla sfilata dei carri allegorici e delle maschere hanno già presentato i temi e i costumi per l'appuntamento, aprendo ufficialmente le iscrizioni alla manifestazione.

Le date da segnare in agenda sono: 8, 11 e 18 febbraio. Tre giornate durante le quali verrà celebrata la tradizione e la creatività con grande protagonista la festa e il divertimento. «Sarà un appuntamento davvero spettacolare – annunciano gli organizzatori - Vogliamo prevedere per questa edizione anche diverse novità sulle quali stiamo lavorando da tempo».

RIPRODUZIONE RISERVATA