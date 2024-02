Su Marrulleri, oltre 20mila in festa 

Oltre 20mila persone hanno ballato e cantato sulle note che hanno accompagnato la sfilata di maschere e carri. Su Marrulleri, «dopo qualche anno di difficoltà, tra Covid e maltempo», ha precisato il sindaco, Luca Corrias, è tornato alla grande. Marrubiu è stato letteralmente invaso da migliaia di visitatori e figuranti provenienti da tutta la Sardegna.

L’allegria

Questa 44esima edizione è stata contraddistinta dalla presenza di ventidue carri allegorici non solo del paese e Terralba ma anche di Nuraminis, Sanluri, Gonnosfanadiga, Samassi,Guspini, Sardara o Arbus ad esempio.

E i temi erano dei più vari, dai Supereroi Marvel a Raffaella Carrà passando per Pinocchio; così come i temi proposti, dalle donazioni di sangue al cibo a chilometro zero passando per le fake news. Travolgenti poi i balli proposti lungo il percorso dalle maschere che accompagnavano i carri: centinaia di persone, da 2 a 70 anni e oltre.

Musica e ricordi

Numerosissimi ovviamente gli stand che hanno offerto cibo e bevande, oltre ai dolci tipici. Il finale, come da programma, è stato curato dal dj Giorgio Prezioso che in piazza ha fatto ballare migliaia di persone fino a tarda notte. Durante l'evento sono stati dedicati momenti speciali per ricordare le tradizioni e la storia di Su Marrulleri. In particolare, uno stand ha celebrato la memoria di Gianfranco Spiga, conosciuto come Su Pirata, il creatore della maschera simbolo del Marrulleri, scomparso lo scorso anno. «Un’edizione da incorniciare. Non posso non ringraziare, oltre ai partecipanti, le circa 300 persone addette alla sicurezza», ha concluso Corrias.

