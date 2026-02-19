VaiOnline
Marrubiu.
20 febbraio 2026 alle 00:18

Su Marrulleri, numeri da record 

Trenta carri da tutta l’Isola, migliaia di maschere e in 250 per la sicurezza 

Le anteprime di domenica scorsa con la sfilata dei carri locali e di ieri con la prima edizione di “Su Marrullerino” per i bambini sono già state un’esplosione di allegria, ma ora la grande attesa è tutta per “Su Marrulleri” di domenica, con l’intera comunità che si prepara ad accogliere i grandi carri allegorici provenienti da tutta l'Isola. Il tema scelto quest’anno è “Il cuore della tradizione”: un filo conduttore che unisce memoria, identità e creatività.

ll sindaco

« Con il suo spirito coinvolgente - evidenzia il sindaco, Luca Corrias - Su Marrulleri è un’esperienza autentica, un’esplosione di allegria e creatività che anima le strade, riunisce le persone e racconta la nostra terra attraverso l’arte, il gusto e il divertimento. Non è solo una festa ma un evento complesso che richiede organizzazione, responsabilità e capacità di accogliere migliaia di persone in sicurezza».

I numeri

Anche la 46esima edizione presenta numeri eccezionali che trasformeranno il centro abitato in una delle sfilate più spettacolari e coinvolgenti dell’Isola. Vi prenderanno parte almeno 25mila spettatori, 30 carri allegorici, migliaia di maschere lungo tre chilometri di percorso. Enorme lo sforzo messo in campo per la sicurezza e l’accoglienza: 250 persone in campo fra forze dell’ordine e volontari, mezzi antincendio, sei ambulanze, una postazione medica dedicata, un articolato piano parcheggi che interessa l’intera zona sportiva e le aree limitrofe.

Percorso e eventi

Partenza alle 15 da piazza Martiri, per poi proseguire in via dei Martiri. Il corteo attraverserà via Napoli e la centrale piazza Italia, continuando la festa nelle vie Oristano e Tirso, fino al gran finale nella splendida cornice di piazza Amsicora. Ricco il calendario delle iniziative di supporto ed eventi musicali che animeranno il centro del paese. Il culmine sarà la grande festa dopo la sfilata e le premiazioni, con il deejay Matrix. Verranno proposti anche momenti dedicati al gusto, con la “Marrulleri food experience”, show cooking e degustazioni con i prodotti locali

Su Videolina

Per quanti non potranno essere presenti appuntamento in diretta anche su Videolina. Sul canale 10 del Digitale terreste e in streaming su www.videolina.it il commento sarà curato da Mario Tasca, coadiuvato a Marrubiu da Stefano Birocchi.

