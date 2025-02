Su Marrulleri, impazza la festa 

Per la 45esima edizione di “Su Marrulleri 2025” si preannunciano numeri da record e novità importanti. Sono attesi 25mila spettatori, 30 carri provenienti da tutta la Sardegna, migliaia di maschere, una sfilata da tre chilometri, 50 trombettieri e tamburini e altrettanti sbandieratori. Il tema scelto dagli organizzatori è “La voce della Montagna”, un omaggio al Monte Arci, simbolo di storie antiche fra tradizione e cultura. Il Carnevale marrubiese sarà arricchito da numerose iniziative di supporto che renderanno ancora più colorato e allegro un evento diventato fra i più attesi e partecipati di tutta l’Isola.

L’evento

Ieri l’amministrazione comunale con Pro Loco, Avis e i carristi con in testa il gruppo Galaxy Team fondato 30 anni fa, hanno presentato il ricco programma della manifestazione. Il sindaco Luca Corrias ha evidenziato come per la prima volta Su Marrulleri abbia avuto il riconoscimento di Carnevale storico dal ministero della Cultura. «Ci abbiamo creduto lavorandoci a lungo- ha affermato Corrias- questo risultato è il coronamento di un percorso che celebra l’identità e la memoria di una manifestazione che già è stata finanziata dalla Regione come fra i maggiori eventi di interesse turistico dell’Isola». Con il suo spirito coinvolgente, Su Marrulleri è un’esperienza autentica «un’esplosione di allegria e creatività che anima le strade, riunisce le persone e racconta la nostra terra attraverso l’arte, il gusto e il divertimento».

L’organizzazione

Il grande sforzo organizzativo e dell’accoglienza è stato sottolineato dal vicesindaco Paolo Soru. «Per la sicurezza sono coinvolte 250 persone - ha spiegato- mezzi antincendio, sei ambulanze, una postazione medica. Previste aree parcheggi in tutta la zona sportiva e del Why not». L’assessore Matteo Cicu ha ricordato i numerosi eventi collaterali alla sfilata regionale di domenica 9. «Si parte domani- ha detto- con la sfilata dei bambini non solo di Marrubiu ma anche di Terralba. Domenica invece l’esordio dei carri marrubiesi, una sfilata più intima ma non meno bella e sentita. E per concludere il gran finale con il concerto del gruppo “Il Pagante” alle 23». Domenica 9 la giornata conclusiva con la sfilata regionale: si parte alle 10 in piazza Amsicora con lo show cooking “Marrulleri Food experience”. Insieme a Fabrizio Fenu e Maurizia Bellu, è assicurata la presenza degli chef Marina Ravarotto, Davide Bonu e Francesco Vitale, che valorizzeranno i prodotti del territorio. La serata clou del 9 marzo a partire dalle 15 sarà trasmessa in diretta su Videolina.

