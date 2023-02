Su Marrulleri fa il botto con 20mila persone 

Un bilancio più che positivo alla fine della 43esima edizione di Su Marrulleri. Nonostante il maltempo, sono state registrate oltre 20mila presenze. Un numero da cui ripartire per pensare al raduno interprovinciale dei carri allegorici del 2024 che, come anticipa il sindaco Luca Corrias potrebbe accogliere un numero maggiore di carri. «C’era bisogno di rivivere il senso più autentico di Su Marrulleri: sfilare per il paese, riavere il raduno interprovinciale, accogliere i carri» afferma il primo cittadino. È stata una festa molto sentita, non solo dai marrubiesi: c’è chi, tra i 18 carri partecipanti, ha macinato tanti chilometri per raggiungere il paese, come i gruppi in maschera di Mandas, Nuraminis e Quartu. A trionfare i Lilloboys di Gonnosfanadiga, con il carro “Esperimentillo”: tanti i “professori pazzi” che hanno ballato sotto la pioggia sulle note di un violino, mentre sul carro Albert Einstein mostrava la linguaccia e si muoveva tra i suoi esperimenti da laboratorio. Secondo e terzo posto ottenuto dai carri “Finimondo: mai dire maia” de Is Casermettas di Guspini e “It began in Africa” del Galaxy Team di Marrubiu. Nella classifica dei soli gruppi in maschera, i Lecci Lanicci de La Goccia di Marrubiu hanno raggiunto il gradino più alto del podio, seguiti dai New Raminis Cowboy di Nuraminis e dalla “Ratantira e fantasia” proposta da Quartu Carnival. Imponente la macchina organizzativa con oltre 200 professionisti tra forze dell’ordine, volontari di primo soccorso, barracelli e associazioni.

