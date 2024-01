Su Marrulleri dei bambini, grande festa 

Marrubiu con il “Carnevale dei Bambini" è pronta a trasformarsi in un'esplosione di colori e allegria, con l'edizione di “Su Marrulleri 2024” che promette di essere più coinvolgente che mai. Giovedì 8 alle 16 si terrà la sfilata dei bambini da via Gramsci fino ad arrivare a via Tirso, dove ci sarà l’intrattenimento musicale a cura del dj Riccardo Biancu, mentre la Pro Loco offrirà le tradizionali zippole. Ci sarà inoltre un concorso a premi per gruppi mascherati, organizzato dal Comune in collaborazione con diversi enti locali. I gruppi dovranno essere composti da almeno 5 bambini mascherati aventi un tema comune. Saranno premiati i gruppi più numerosi, colorati e chiassosi, ognuno riceverà una sorpresa dalla giuria alla fine della festa. Per partecipare al concorso, i gruppi dovranno compilare una domanda di iscrizione gratuita che verrà consegnata all'arrivo nella palestra.

RIPRODUZIONE RISERVATA