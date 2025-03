Su Marrulleri batte la pioggia 

La pioggia caduta da metà sfilata ha imposto tempi più veloci al corteo, ma la 45esima edizione di Su Marrulleri 2025 si è conclusa regolarmente e non ha tradito le attese. La voglia di divertirsi è stata più forte anche del tempo avverso e alla fine la festa di eccellenza del Carnevale campidanese è andata in archivio con grande soddisfazione.

Le sfilate

Una esplosione di allegria portata in scena dai 27 carri allegorici e dagli 8 gruppi mascherati che hanno contagiato allegria alle migliaia di spettatori. Sin dalla mattinata con tanti eventi di supporto legati alla accoglienza e alla enogastronomia, il paese è stato letteralmente preso d’assalto, per assistere poi dal primo pomeriggio a uno dei Carnevali allegorici più importanti e storici della Sardegna. Carri e gruppi sono stati molto apprezzati per la bellezza e il numero dei figuranti, in qualche caso diverse centinaia come il Caution Group di Gonnosfanadiga, (450) Fibra Ottica San Gavino (720), Is Casermettas Guspini (800), Lillo Boys Gonnosfanadiga 500. Non è voluto mancare neppure il gruppo “Hsinu”, che ha personificato la rivolta dei sardi contro la speculazione energetica. La sfilata si è conclusa con l’arrivo dell’ultimo carro dello storico Galaxy team. «Ringraziamo gli amici carristi e il pubblico - sottolinea il sindaco Luca Corrias – che hanno reso l’evento indimenticabile. Manifestazione che ha avuto come tema “La Voce della Montagna” per celebrare il legame profondo con il territorio».

Un tripudio

Per la ottima riuscita della manifestazione è stato importante il grande lavoro portato avanti nei mesi precedenti da tutti i volontari che compongono la complessa macchina organizzativa. «Il successo dell’ evento - evidenzia l’assessore allo spettacolo matteo Cicu – ripaga di tutti gli sforzi fatti e dell’impegno collettivo coordinato dall’amministrazione comunale e dagli uffici, ma tutti vanno ringraziati per quanto fatto”. Su Marrulleri è organizzato infatti dal Comune in colorazione con l’Associazione culturale Su Marrulleri e la Pro Loco, il patrocinio del Ministero della Cultura, dell’assessorato regionale del Turismo, la Fondazione di Sardegna, il Parco naturale del Monte Arci, l’Unione dei Comuni del Terralbese. Dopo la sfilata, il carnevale si è chiuso in piazza Amsicora con il super ospite Il “Pagante”, non solo musicisti, ma un vero e proprio team di comunicatori che hanno scelto la via dell’ironia e della musica per raccontare, negli ultimi 15 anni, la loro generazione, fotografando perfettamente vizi e virtù, sogni e manie. Hanno proposto brani che hanno scalato le classifiche e fatto cantare, ballare e divertire sino a tarda notte. «Appuntamento ora al prossimo anno – conclude Corrias – con altre novità che renderanno ancora più bello Su Marruelleri».

RIPRODUZIONE RISERVATA