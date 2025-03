Su Marrulleri, 3 chilometri di allegria 

Giornata speciale quella di oggi per la comunità marrubiese che diventa la “capitale” del carnevale isolano grazie alla 45esima edizione di Su Marruelleri che punta a superare i numeri già da record del 2024. Sono attesi infatti oltre 25mila spettatori che faranno da corollario alla sfilata regionale di 27 carri allegorici e una decina di gruppi mascherati, per uno degli eventi più importanti del carnevale isolano. Evento arricchito per la prima volta, dal prestigioso riconoscimento di Carnevale storico da parte del ministero della Cultura. L’organizzazione ha fornito l’elenco dei protagonisti, la provenienza e il numero dei figuranti che comporranno il corteo lungo 3 chilometri.

I carri

I 27 carri e il numero di figuranti per ogni gruppo sono: Caution group di Gonnosfanadiga (450 i ragazzi); Carnival prison Sini (70); Crazy people group Ussaramanna (200); Eldorado group Sardara (60); Fibra ottica San Gavino (720); Galaxy Marrubiu (160); Giullare carnival experience Samassi (200); H 20 Sound express group Samassi (250); Is Carretones di Sardara (200); Is Casermettas di Guspini (800); La Goccia di Marrubiu (150); Lillo boys di Gonnosfanadiga (500); Los Bandoleros Samassi (110); Magic group di Terralba (400); Millenium group Gonnostramatza ; (130); Moulinus group Arbus (250); New Generation group San Gavino (50); New Raminis Nuraminis (120); New Storpions Terralba (350); Paralax di Musei (100); Rebus group Sanluri (80); Rewind group San Gavino (200); Scacco Matto Nurri (180); The Crazy carnival San Nicolò d’Arcidano (260); The Music express San Gavino (50); Vertigo San Gavino (200); Vita Odv Marrubiu (93).

Gruppi mascherati

I gruppi mascherati sono: Crazy Girls Sardara, Hsinu-La rivolta dei sardi contro la speculazione energetica Santa Giusta ; Il letto di Dracula Dolianova ; La maschera San Gavino; Lo Spuntino Marrubiu; Mocio Vileda Terralba; Sciamani Africani Sardara; Vivaio il sentiero verde Terralba.

Il sindaco

«Aspettiamo tutti sin dal mattino - commenta Luca Corrias - per questo importante momento di celebrazione di una manifestazione, diventata simbolo di tradizione e identità culturale bon solo del paese ma di tutto il campidano. “Su Marrulleri” è tra tra gli eventi di punta della Sardegna ed ha assunto ormai una dimensione e un prestigio che ci inorgoglisce».

Su Videolina

L’evento, che avrà come tema “La Voce della Montagna” per rafforzare il legame profondo con il territorio, sarà trasmesso in diretta dalle 15 su Videolina.

Parcheggi

Previsti migliaia di posti auto soprattutto a ridosso dell’area sportiva, vicino al cimitero e alla discoteca Why Not ma anche all’interno dell’abitato.

