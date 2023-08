Il vecchio abitato di Gairo si prepara per i festeggiamenti in onore di Sant’Elena imperatrice organizzati dalla Leva ’83 e dalla Pro Loco di Gairo. Il 19 agosto ci ritroverà nell’antico borgo per una delle manifestazioni più speciali dell’anno. Tra gli eventi più attesi della festa ci sarà la sfilata de Su Maimulu, la maschera tradizionale gairese. S’Urtzu Ballabeni, e le altre figure del carnevale gairese, uno dei più particolari dell’Isola, torneranno a invadere i vicoli del paese vecchio. Si inizierà alle 20 con la sagra de Sa Cocoi, una delle delizie locali. Dopo le degustazioni sarà il grande momento de “Su Maimulu torna a casa”. Una grande esibizione capace di catturare totalmente i visitatori ed emozionare ancora chi conosce bene la maschera. Si concluderà a suon di musica con i balli sardi in piazza per tutta la serata. (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA