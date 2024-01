Su Maimulu, la prima uscita sarà spostata al 17 febbraio 

Su Marti Perra si terrà il 17 febbraio. Un tempo la data era fissata per il giorno di Sant'Antonio (17 gennaio), in occasione de sa primu essia. L'associazione culturale Su Maimulu, ha già fissato il nuovo appuntamento. «La scelta è ricaduta su sabato 17 febbraio in quanto frutto di un accordo con le altre comunità che organizzano eventi carnevaleschi, in modo da non costringere gli ogliastrini a dover scegliere tra il carnevale tradizionale gairese e gli altri carnevali allegorici organizzati nella zona, primo fra tutti quello di Bari Sardo», spiegano dall’associazione. Su Maimulu sta contattando altri gruppi mascherati che renderanno l'evento ancora più ricco. (fr.l.)

