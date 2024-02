Su Maimoni sbarca in Molise al carnevale di Tufara 

Prima volta oltre il Tirreno. La maschera di Tertenia, Su Maimoni e Is Ingestusu, ha sfilato sulle strade di Tufara, in Molise, alla manifestazione di Carnevale organizzata dall’associazione Il Diavolo di Tufara. Al culmine dell’evento, sabato, il gruppo di 18 componenti guidato dal presidente Michele Petza ha incassato apprezzamenti, ricevendo inviti per altre sfilate nella Penisola. Con i molisani è stato siglato un gemellaggio che porterà una sua delegazione a Tertenia, in occasione della rassegna estiva organizzata dall’associazione Su Maimoni e Is Ingestusu fondata nel 2017. «È stata un’esperienza indimenticabile che ci dà nuovi stimoli», ha detto Petza. (ro. se.)

