Su Luvumbo fallo netto 

La partita avrebbe preso un’altra piega. Se – e sottolineiamo se – il Cagliari avesse incassato e realizzato, al 13’ del secondo tempo – il calcio di rigore per il fallo (evidente) di Tchatchoua su Luvumbo. L’arbitro Doveri, molto ben posizionato, ha ritenuto di non dover fischiare. Quale percorso mentale ha convinto il direttore di gara a ritenere regolare la trattenuta della maglia dell’attaccante angolano, che si apprestava a concludere verso la porta di Montipò?

Lunedì sera, nelle principali trasmissioni televisive nazionali nelle quali si esaminano i casi “da moviola”, il coro è stato unanime: era rigore. Ex calciatori, ex arbitri, tutti d’accordo. Con un’inaspettata eleganza, la “vittima” del mancato fischio, Luvumbo, non ha voluto affrontare il tema nelle intervista del dopo gara. Mentre l’allenatore Ranieri ha voluto essere chiaro ma senza accusare qualcuno: «Gli arbitri hanno il metro che per dare il rigore ci deve essere qualcosa di importante. Lui ha visto la “tirata” su Luvumbo, il giocatore è andato a terra immediatamente, questi sono i giudizi degli arbitri e per me Doveri ha arbitrato benissimo. Se fosse successo a metà campo molto probabilmente ci sarebbe stata punizione e ammonizione, come è successo a Makoumbou che era stato buttato fuori a Roma con la Lazio».

Diverso il parere di Viola, che ha cercato di non sbilanciarsi troppo sulla trattenuta ai danni di Luvumbo: «Diciamo che quando un giocatore si sente tirare la maglia, poi è difficile riuscire a segnare...». un modo elegante di mettere in evidenza un rigore palese. Il Cagliari è stato penalizzato? Probabilmente sì, perché un gol in avvio di secondo tempo avrebbe, lo ripetiamo, cambiato il corso della sfida. (red . spo.)

