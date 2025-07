«Su Lookman decidiamo noi» 

«Per Lookman non c’è mai stato nulla di concreto fino a martedì, quando è arrivata la prima proposta ufficiale. L’Inter è una società amica, ho visto Marotta in Lega. In questi giorni valuteremo con grande serenità l’offerta per poi dare una risposta. Ma i tempi e i valori di uscita dei giocatori dell’Atalanta li decide solo la società». Così Luca Percassi, ad dei bergamaschi, ha fatto il punto della situazione sul caso di mercato che coinvolge l’attaccante anglo-nigeriano, facendo capire che il calciatore verrà ceduto soltanto alle condizioni della Dea.

Intanto Marotta e Ausilio si sarebbero cautelati intavolando un discorso con il Chelsea per Nkunku e continuano a seguire, per la difesa, la situazione di Leoni dei Parma, per l’arrivo del quale è necessario che prima ci sia una cessione. E se davvero il Crystal Palace fosse pronto, come si dice in Inghilterra, a pagare 32 milioni di euro per Bisseck tutto sarebbe risolto. Altrimenti i nerazzurri aspetteranno il 2026, quando ci saranno le uscite di Acerbi, Darmian e De Vrij. Potrebbe invece partire subito Zielinski se dall’Arabia Saudita arrivasse l’offerta giusta.

Rossoneri

Nella Milano rossonera continua a tenere banco il caso Jashari, perché il Diavolo non molla la presa: il calciatore ha rotto con il Bruges ma la società belga continua a chiedere 40 milioni. Allegri spinge per Vlahovic ma è un discorso che verrà ripreso verso la fine del mercato. Nel frattempo è sfumato definitivamente Xhaka, visto che il Sunderland ne ha annunciato l’acquisto. La Fiorentina sta lavorando in uscita per cedere Nzola al Pisa in prestito, ciò vuol dire che Simeone andrebbe al Torino. La Viola tratta anche la cessione di Beltran al Flamengo, che per avere l’argentino a titolo definitivo avrebbe offerto 12 milioni più 3 di bonus. In entrata il ds Pradé punta sempre a Sohm del Parma.

La Roma

La Roma invece vuole cedere Dovbyk,sul quale sono stati fatti dei sondaggi da West Ham e Leeds. Per l'esterno d’attacco che chiede Gasperini il nome caldo è quello di Fabio Silva del Wolverhampton, reduce dal campionato giocato in Spagna nel retrocesso Las Palmas, mentre con il Manchester City si sta cercando d’imbastire un discorso per il prestito del talentuoso 19enne argentino Echeverri. Il ds Massara però non vuole prenderlo senza avere almeno il diritto di riscatto. Per Ghilardi del Verona la trattativa è ai dettagli.

Trattative

A Napoli prende consistenza l’idea che possa arrivare Chiesa dal Liverpool, ma non viene tralasciata la pista Grealish. Conte avrebbe ribadito la richiesta di avere Miretti come rinforzo di centrocampo. La Cremonese ha ceduto il portiere Fulignati all’Empoli e Quagliata in Spagna al Deportivo La Coruna. Ora cerca di prendere Erlic dal Bologna e Sanabria dal Torino. A Sassuolo è sempre più probabile che Laurienté rimanga, e per questo è stato detto di no alle proposte del Fenerbahce. Dal Como, che sta cercando ancora di risolvere il rebus Morata, è in arrivo Fadera. Infine la Turchia, da dove arriva la voce secondo cui la panchina di Solskjaer al Besiktas sarebbe sempre più traballante e che per sostituirlo è in pole Roberto Mancini, che a Istanbul ha già lavorato al Galatasaray.

