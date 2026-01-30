VaiOnline
Capoterra.
31 gennaio 2026 alle 00:35

Su Loi, ripresi i lavori per la riqualificazione 

Dopo mesi di stop, riprendono il via i lavori di sistemazione della zona di Su Loi. Il Fondo di rigenerazione urbana del ministero dell’Interno permetterà di riqualificare via Primo Maggio, dando maggiore dignità alla strada che ospita la chiesetta crocevia della processione di Sant’Efisio, e il Museo della laguna.

Il sindaco, Beniamino Garau, ricorda il motivo del blocco del cantiere: «Dopo una prolungata interruzione necessaria per le perizie e la variante progettuale, ieri i lavori – interrotti per garantire opere più solide, più funzionali e capaci di modificare radicalmente il futuro della città e la qualità della vita dei nostri cittadini – sono ufficialmente ripartiti. Il 1° maggio si avvicina e Sant’Efisio tornerà a essere accolto a Su Loi, come accadeva sino a due anni fa. Lo onoreremo in un contesto rinnovato, più ordinato, sicuro e decoroso, all’altezza di una tradizione che unisce fede, identità e comunità».

