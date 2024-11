Su Logu de s’iscultura Al via il primo restauro delle opere all’aperto 

A trent’anni dalla creazione, con l’amministrazione di Franco Ladu in prima linea per la sua promozione, il Comune di Tortolì investe 173mila euro per restaurare le opere de Su logu de s’iscultura. Fondato nel settembre del 1995, in occasione dell’esposizione antologica di Mauro Staccioli, il Museo d’arte contemporanea nasce, come progetto di Parco di scultura, nell’ottobre 1994, quando Edoardo Manzoni, operatore culturale genovese già ordinatore, fra le altre, di mostre di Max Bill, Sonia Delaunay, Lucio Fontana, Enrico Castellani e Michelangelo Pistoletto, venne invitato ad Arbatax per contribuire all’organizzazione di una rassegna di scultura all’aperto. «Allo stato attuale e a distanza di dodici anni dal primo restauro - spiegano dalla Giunta - le sculture del parco necessitano di interventi di manutenzione e integrazioni dovute in parte all’invecchiamento naturale dei materiali e, soprattutto, all’azione continua di atti vandalici che in alcuni casi non si sono limitati a danneggiare l’opera, ma andando oltre ne hanno provocato la devastazione con furti». Esprime gradimento l’ex sindaco, Franco Ladu. «Sono contento per l’iniziativa, la prima realmente articolata. Restaurare le opere denota sensibilità culturale. Continuare a difenderle è un impegno. È motivo d’orgoglio per la comunità sapere che una docente universitaria sta conducendo una ricerca sulle sculture all’aperto con uno studio approfondito sul patrimonio culturale di Tortolì. Anche gli stessi autori delle opere sono soddisfatti per il restauro». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA