Su le serrande di negozi e musei, musica fino a tardi 

L’attesa Notte bianca è tornata in città con una nuova veste. Ribattezzata “L’ultima notte d’estate” ieri, dalle 18, ha coinvolto commercianti, musei e attività di ristoro del centro storico, da piazza Asproni a via La Marmora. Un lavoro frutto dell’unione tra i Centri commerciali naturali Corso Garibaldi e Agorà di via La Marmora che hanno ideato e realizzato l’appuntamento con il patrocinio del Comune e il coinvolgimento della Camera di commercio, di Aspen e associazioni di categoria.

Tanti gli spettacoli e gli appuntamenti fissi e itineranti e, lungo il percorso, spazio a hobbisti, artigiani, torronai e commercianti di prodotti tipici. L’obiettivo è stato quello di riunire la città nel centro storico, cercando di dare una spinta al motore sociale ed economico. E, se le attività di food & beverage hanno deciso di aprire e offrire intrattenimento e consumazioni sino a tardi, i commercianti hanno aperto per «fare da vetrina, come un investimento per i giorni successivi» mentre altri hanno deciso in serata se tenere sollevata la serranda oppure no. La classica e attesa passeggiata serale dei nuoresi rompe la routine, tra chiacchierate e calici di vino.

