Su Israele un drone Houthi e una sentenza dell’Aja 

TEL AVIV. La Corte di giustizia dell’Onu all’Aja ha bocciato come «illegale l’occupazione israeliana» in Cisgiordania. Nel suo «parere consultivo» e non «vincolante», ha sostenuto che Israele ha «l’obbligo di mettere fine alla sua presenza nei Territori palestinesi». La mossa della Corte è stata contestata con forza dal premier Benyamin Netanyahu come «una falsa decisione», mentre la presidenza di Abu Mazen l’ha definita «una vittoria della giustizia». L’intervento della Corte è avvenuto nel giorno in cui su Tel Aviv si è abbattuto per la prima volta un drone esplosivo degli Houthi che, a pochi passi dall’ambasciata Usa, ha fatto un morto e diversi feriti. E che sembra preludere a una nuova fase della guerra a Gaza. Il drone esplosivo, lanciato con molta probabilità dallo Yemen, è arrivato dal mare su Tel Aviv attorno alle 3 di notte (ora locale). L’Idf ha spiegato che nonostante fosse stato identificato l’Uav non è stato abbattuto a causa di «un errore umano». Video diffusi sui social hanno registrato il suo caratteristico ronzio e ne hanno mostrato la traiettoria. Superata la spiaggia si è schiantato con una forte esplosione e un bagliore accecante tra due edifici di una strada perpendicolare alla popolare via Ben Yehuda.

RIPRODUZIONE RISERVATA