27 agosto 2025 alle 00:42

Su il sipario, ricominciano “Le notti musicali” 

Con il concerto “La chitarra e la musica da camera” oggi si alza il sipario su Le notti musicali, il festival che vede sul palco dell’Auditorium del Conservatorio i grandi maestri in questi giorni a Cagliari in qualità di docenti della XXV Accademia internazionale di musica.

Si comincia alle 21 con il chitarrista e direttore artistico dell’Accademia, Cristian Marcia che accompagnato dall’ensemble di chitarristi Meras Notas ensemble proporrà diverse sue composizioni originali, ispirate dalle bellezze naturali della Sardegna. a seconda parte sarà dedicata al repertorio cameristico italiano con un arrangiamento delle celebri Ouverture del Barbiere di Siviglia e della Gazza Ladra di G. Rossini per trio (chitarra, violino e flauto). Insieme a Cristian Marcia si esibiranno la poliedrica violinista russo-moldava Tatiana Samouil e la flautista francese Mathilde Calderini, considerata uno dei nomi di punta nell’attuale panorama di questo strumento. La serata si concluderà con la Romanza di Paganini e il Quintetto G451 di L. Boccherini per chitarra e quartetto d'archi, con la partecipazione della virtosa della violata Genevieve Strosser, i violinisti Tatiana Samouil e Gilles Millet (co-fondatore del celebre Quartetto Danel), il chitarrista Cristian Marcia.

