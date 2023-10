Su il sipario, riapre il teatro 

Dopo oltre dieci anni riapre il teatro comunale di Orroli con una fitta programmazione che arriverà fino al periodo natalizio. La convenzione con l’associazione Effimero Meraviglioso, che durerà un anno con possibilità di rinnovo, permetterà all’imponente struttura di riaprire le porte agli appassionati ma anche a chi ha sempre creduto nelle sue potenzialità. La programmazione inizierà sabato con la compagnia “La Maschera” e lo spettacolo “Donne al bivio di...Orroli” e continuerà fino al 16 di dicembre.

La storia

Il teatro negli anni passati si è imbattuto nella fitta rete della burocrazia fatta di permessi, collaudi ma anche con manifestazioni di interesse andate deserte. Le attività sono state sporadiche e caratterizzate da spettacoli musicali e teatrali. Tutto è iniziato nel 1987, con la realizzazione di un anfiteatro voluto dall’amministrazione comunale presieduta da Francesco Schirru. Successivamente, durante la legislatura del sindaco Marco Pisano, si è optato per la progettazione e la realizzazione di un teatro coperto. Il progetto fu realizzato grazie ad un finanziamento di 600 milioni di lire di allora. L'intervento di completamento, costo 300mila euro, risale al 2010, voluto d’allora sindaco Antonio Orgiana e 400 posti a sedere. A partire dal 2021 l’attuale amministrazione guidata da Alessandro Boi ha imbastito un rapporto di collaborazione con l’Associazione Effimero Meraviglioso che ha già dato i suoi frutti con svariati spettacoli teatrali dedicati ai bambini durante il periodo scolastico e quello estivo.

I pareri

«Un progetto di altissimo spessore artistico», ha detto il sindaco Boi, «e dal forte impatto sul territorio. Il teatro da sempre è luogo di aggregazione, di scambio di pensiero e di crescita delle persone». Un obiettivo, quello di far ripartire questo tipo di attività, in cui ha creduto anche l’assessora alla Cultura, Scuola e Servizi Silvia Anedda. «Nonostante l’evolversi del tempo e lo sviluppo esponenziale dei social network il teatro riveste, oggi piu che mai, un ruolo fondamentale all’interno delle nostre comunità locali, per le sue finalità sociali ed educative per questo verranno attivati laboratori rivolti alle diverse fasce d'età, con particolare riguardo ai bambini e ai ragazzi, divenendo anche strumento di aggregazione e prevenzione del disagio sociale».