Su il sipario, oltre la scena: questo è davvero il Massimo 

«Guerra e arte sono opposti, proprio come lo sono guerra e pace. È semplicemente così. L’arte è pace». Questo uno stralcio del “messaggio internazionale” di Jon Fosse per la “Giornata mondiale del teatro 2024”, una ricorrenza celebrata in tutto il mondo dal 1962. Quest'anno la Sardegna si prepara a rendere omaggio all'arte scenica in tutte le sue forme, in una giornata che sarà occasione di riflessione sull'importanza del teatro nella nostra società e sul suo impatto duraturo sulla cultura, che va ben oltre il semplice intrattenimento.

Massimo

Con l’intento di far conoscere la vita del teatro anche a riflettori spenti, il Massimo ha scelto di aprire le sue porte alle 10.30 invitando chiunque fosse interessato agli incontri di prove attoriali, ai progetti, ai laboratori e agli esiti scenici, che verranno raccontati da un gruppo di registi e attori. Alle 18, poco prima della messinscena di “Ottantanove”(sala M2, ore 20.30), Giuseppe Antelmo, formatore ed esperto dei rapporti teatro-educazione, terrà una lezione guidata alla visione della messinscena interpretata.

Arka

Il Teatro Arka, dalle 15 alle 21, accoglierà studenti, curiosi e appassionati per scoprire le storie e le situazioni meno conosciute del Centro di Assemini (via Tevere, 47). Anche qui, a raccontarle, un gruppo di registi, attori e scenografi. Per l'occasione apre al pubblico anche l'Apams (Archivio Pubblico, Arti, Musica e Spettacolo) di via Porrino, 5.

Sala Sassu

Dieci corni, una tuba e un programma che parte da Bach e arriva fino a Jurassic Park: sono gli ingredienti dell’odierno appuntamento con “I mercoledì del Conservatorio”, la rassegna concertistica che si rinnova ogni settimana al Canepa in piazzale Cappuccini a Sassari. Oggi alle 19 il gruppo strumentale “I corni di Sassari”.

Cada Die

Alle 17 a La Vetreria di Pirri verrà presentato il progetto “Cagliari 1943/2023: memorie di guerra, percorsi di pace”, pensato per rendere accessibile il lavoro di ricerca svolto per contribuire a mantenere viva la memoria del dramma vissuto nel ’43

RIPRODUZIONE RISERVATA