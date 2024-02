Su il sipario, in scena la Sartiglia Oggi è il gran giorno dei Contadini 

Il grande giorno è arrivato. Va in scena la Sartiglia dei Contadini che mai come quest’anno sperano nel “miracolo meteo” con l’intercessione del loro San Giovannì. Dopo l’acquazzone di ieri, oggi più che nelle stelle si confida nel sole ma fra via Duomo e via Mazzini sarà comunque festa. La tradizione non si ferma e Giovanni Utzeri è pronto a onorarla: oggi i riflettori sono tutti su di lui, su Componidori che guiderà i cavalieri nella sfida alla sorte.

La vigilia

L’attesa è iniziata da settimane. Ma già da ieri più trascorrevano le ore e più il cuore andava forte. «L’emozione inizia a farsi sentire – ha commentato Giovanni Utzeri, 41 anni – più si avvicina il momento e più si intrecciano pensieri e speranze anche se dobbiamo pensare ancora agli ultimi dettagli». Ancora qualche prova con su segundu Andrea Zucca e su terzu Paolo Faedda, poi ritocchi alla bardatura, coccole e sguardi d’intesa con il castrone anglo arabo Gonario, da cui oggi sarà inseparabile. Di sera un altro momento importante: la preparazione de sa pippia ‘e maju, lo scettro di violette e mammole strette in un nastro verde.

Le emozioni

Tutto è pronto, la lunga giornata inizia all’alba: prima una preghiera nella chiesa di San Giovanni dei fiori, poi il giro nelle scuderie. Un saluto a tutti i cavalieri e poi via verso una giornata da custodire nell’album dei ricordi più cari. «L’auspicio più grande è che il tempo sia clemente» ammette Giovanni Utzeri. Uno sguardo al meteo sul telefonino: la speranza è che la pioggia, tanto necessaria per i campi, proprio oggi non faccia un brutto scherzo ai Contadini. «Mi auguro che ci sia una tregua e che vada tutto per il meglio – aggiunge – alla fine l'essenziale sarà regalare una bella festa al Gremio, ai cavalieri e alla città». Utzeri, insieme ai compagni di pariglia, si è allenato tanto per realizzare un sogno, cullato fin da quando era bambino. Meglio fare centro in via Duomo o strappare applausi con sa Remada? «Non saprei scegliere, mi sono preparato per ogni fase e ora mi affido alla buona stella» sorride.

Le tappe

Si entra nel vivo intorno alle 12 quando nella sede del Gremio in via Aristana le massaieddas Angelica Pinna e Alice Franceschi inizieranno la vestizione sotto lo sguardo attento de sa massaia manna Susanna Sanna. Accompagnato da squilli di trombe e tamburi che fanno tremare i vetri, si svolge uno dei riti più intimi fino al momento in cui il volto di Giovanni Utzeri scompare dietro la maschera color ocra. Poi sarà una lunga maratona con l’adrenalina a mille. La sfilata, la benedizione con sa pippia ‘e majiu, l’incrocio delle spade e la corsa alla stella (intorno alle 13.30). Solo il capocorsa sa quante spade assegnerà (molto dipenderà anche dalle condizioni meteo) i cavalieri nel piazzale di Sant’Antonio aspettano con trepidazione e ognuno spera di poter diventare protagonista. Poi le discese con su stoccu e infine sa Remada: su Componidori, supino sulla groppa e affidandosi completamente al cavallo, benedice la folla, in uno dei momenti più attesi dagli spettatori.

Le pariglie

Verso le 16.30 lo spettacolo si sposta in via Mazzini dove quest’anno si è tornati all’antico. Niente più tribune per il pubblico, le acrobazie potranno essere ammirate in piedi dietro le transenne. Un sistema che riporta indietro negli anni, voluto dalla Fondazione Oristano per evitare polemiche e problemi con gli spettatori paganti nel caso di possibili defaillance. Una scelta condivisa dai cavalieri, che da mesi si allenano per regalare emozioni e brividi con numeri mozzafiato come la piramide, il ponte volante o il tre su tre. Anche qui l’ultima discesa è per il capocorsa: questa volta, affiancato da su segundu e su terzu, benedirà la folla. Il corteo dei cavalieri si dirige poi verso la sede del Gremio per la svestizione: si tagliano i nastri, via la maschera e ricomparirà il volto di Giovanni Utzeri. Poi la festa continua fra vernaccia, dolci e brindisi. Fra 48 ore si torna in pista, con la regia dei Falegnami.

In Tv

La manifestazione oggi sarà trasmessa in diretta su Videolina. Diretta dalle 11.30 alle 18.15 (alle 13 andrà in onda il tg), una no stop che consentirà anche a chi è lontano di vivere appieno il clima Sartiglia.

