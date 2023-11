Su il sipario:  al Lirico di Cagliari apre il Ridotto 

Si alza a Cagliari il sipario del Teatro Ridotto del Lirico. Intitolato al soprano Carmen Melis, con 320 posti, è un piccolo gioiello incastonato fra il Teatro e l’Arena all’aperto di piazza Nazzari. Per l’occasione e in chiusura dell'anno di celebrazioni del trentennale del nuovo Teatro Lirico è stato allestito un cartellone, tra musica, spettacoli, incontri.

La sua apertura era stata annunciata lo scorso settembre dal sovrintendente Nicola Colabianchi: «Uno spazio importante che ospiterà concerti di musica e opere da camera, prove, incontri». Il taglio del nastro è per giovedì 7 alle 19 (ingresso con invito). Poi alle 20 Daniel Smith guida Orchestra e Coro del Lirico nell’ouverture de “La consacrazione della casa” di Beethoven, prosegue con Mozart e si chiude con Haendel. L'8 dicembre, alle 17, stesso programma per il pubblico. A dare il la al cartellone il 2 dicembre alle 20,30 risuoneranno le note della straordinaria nona di Beethoven. Il direttore spagnolo Jaume Santonja, che il 21 dicembre dirigerà “La bohème”, ritorna sul podio del Lirico per guidare Orchestra e Coro. I ruoli solistici sono affidati al soprano Marigona Qerkezi, al mezzosoprano Natalia Gavrilan, al tenore Matteo Desole e al basso Dongho Kim. Il foyer di platea ospita il 4 e 5 dalle 19 concerti cameristici di professori dell'Orchestra del Lirico mentre l' area lounge il 5 e 6 i talk mattutini dalle 10 sui temi della cultura, teatro, musica, socialità e condivisione.

