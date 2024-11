Su il sipario, a Dorgali si va di nuovo in scena 

Dorgali abbraccia la cultura, e in particolare il teatro. Tanti appuntamenti accompagneranno dorgalesi e non in serate teatrali dall'inverno alla primavera. Il Comune è entrato a far parte del Circuito multidisciplinare dello Spettacolo dal vivo in Sardegna organizzato dal Cedac, acronimo di Centro diffusione delle attività culturali. L'obiettivo è quello di promuovere un territorio già di per sé ricco di storia e tradizioni, incrementando l'offerta di eventi e iniziative attraverso spettacoli adatti per ogni gusto e tasca. La Stagione di Prosa 2024-2025 a Dorgali è strutturata in maniera tale da attrarre gli appassionati di tutte le età con proposte che vanno dalla commedia alla tragedia, ma anche attualità e temi classici, seppur riammodernati.

Il cartellone

Si comincerà il 5 dicembre con “Tilt. Esaurimento globale” di Debora Villa e Carlo Gabardini; si proseguirà il 31 gennaio con uno spettacolo di Lucia Franchi e Luca Ricci/Capo Trave con Giorgio Colangeli, Manuela Mandracchia, Federica Ombrato dal titolo "Le Volpi". Il 15 febbraio spazio a “Frammenti Rosa” scritto, diretto e interpretato da Monica Corimbi con le musiche di Fabio Coronas e Omar Bandinu, mentre l'11 marzo è il turno di “Il quinto passo è l'addio”, liberamente ispirato alle opere di Sergio Atzeni, scritto, diretto e interpretato da Giovanni Carroni. Secondo appuntamento di marzo (il 30) è “Non si fa così” di Audrey Schebat con Lucrezia Lante della Rovere e Arcangelo Iannace; la regia è di Francesco Zecca. Chiude il 13 aprile un affascinante e intramontabile “Otello” di William Shakespeare tradotto e riadattato da Francesco Niccolini, con la regia di Emanuela Gamba e con Giuseppe Cederna. L'inizio di tutti gli spettacoli, realizzati dall'unione tra Cedac, Bocheteatro, Ministero, Regione, Comune, Fondazione di Sardegna, Sardinia Ferries è alle 20.30: 250 i posti a sedere nel teatro comunale del paese.

«Riannodiamo un filo»

«Sarà un ottimo palco, ne siamo certi», dice Valeria Ciabattoni direttrice artistica Cedac. «Si tratta di una sorta di ventaglio che mostra le differenti tipologie di teatro attraversando tutte le sfumature dalla commedia, alla tragedia, titoli classici riammodernati, temi sociali. Abbiamo inoltre una parità di genere con 3 grandi protagoniste femminili e 3 grandi maschili. I biglietti sono accessibili a tutti, con una riduzione per gli under 18». Aggiunge la sindaca di Dorgali Angela Testone: «Ospitare la Stagione di Prosa è un grande onore. È come se riannodassimo un filo che si è interrotto da tanto tempo perché già nel 2008 c'è stata una collaborazione sistematica. La cultura è un elemento essenziale di crescita». Conclude Giovanni Carroni che sottolinea l'importanza di creare una rete culturale: «Noi di Bocheteatro collaboriamo da 10 anni con Cedac. Pensiamo che rafforzare le collaborazioni sia estremamente importante nell'Isola, e soprattutto puntiamo sul bilinguismo e sul ridurre la disparità culturale. Le periferie non sono un limite, sono vitali».

RIPRODUZIONE RISERVATA