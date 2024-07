«Su Igor Sollai gravi indizi di colpevolezza» 

Per ora Igor Sollai resta in carcere a Uta. Il Tribunale del riesame ieri ha ascoltato le ragioni degli avvocati difensori che hanno sollecitato per l’autotrasportatore di 43 anni (accusato di aver ucciso la moglie Francesca Deidda) una misura meno restrittiva della libertà rispetto al carcere, cioè i domiciliari con un braccialetto elettronico per seguirne a distanza i movimenti. Il giudice ha prestato attenzione anche alla replica del sostituto procuratore Marco Cocco, due ore tutte d’un fiato per ribadire quanto già scritto nella richiesta di arresto di Sollai, cioè che esistono a suo parere gravi indizi di colpevolezza.

Il Tribunale del riesame si è riservato la decisione sull’eventuale scarcerazione di Sollai, attesa per oggi o domani.

Gli avvocati difensori di Sollai, Carlo Demurtas e Laura Pirarba, hanno depositato una memoria hanno sostenuto che non sussistono il pericolo di fuga, di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove: da qui la richiesta dei domiciliari per il loro assistito.

L’udienza

Di diverso avviso il pm Cocco, che ha ripercorso le tappe dell’inchiesta: la denuncia di scomparsa di Francesca Deidda presentata dal fratello Andrea il 31 maggio, le testimonianze delle colleghe dell’operatrice di call center, insospettite dal fatto che l’amica non era mai mancata dal lavoro e che mai si sarebbe dimessa spedendo una semplice e-mail, ma anche dal lessico usato nei messaggi via telefono, molto diverso nei toni e nella punteggiatura da quello usato normalmente da Francesca. Le colleghe hanno sospettato che il telefonino della loro amica fosse finito nelle mani di qualcun altro. Da qui la trappola: «Ma lo sai, si è dimessa anche Giulia?». «Ma veramente», la risposta dal telefonino di Francesca. Peccato che nessuna loro collega avesse quel nome. Un tentativo di far credere che Francesca fosse ancora viva, secondo il pm.

Sono state le verifiche delle celle agganciate dal telefonino di Igor Sollai a suggerire la ricerca del corpo di Francesca nella zona di San Priamo, trovato poi dai cani molecolari dei carabinieri.

Secondo il pm Cocco è stato un movente passionale a spingere Sollai a uccidere la moglie: si era innamorato di un’altra donna.

Sollai si è sempre dichiarato innocente, ha sempre sostenuto che la moglie si era allontanata da casa volontariamente e che non c’entra niente con la sua sparizione.

I rilievi

Oggi i carabinieri del Ris esamineranno l’auto di Francesca, una Yaris che dopo la sua sparizione il marito aveva venduto (insieme a un divano di casa). Domani sopralluogo nella casa di San Sperate sempre dei carabinieri del reparto investigazioni scientifiche. Armati di luminol e lampada a infrarossi, alla ricerca di eventuali tracce di sangue della donna che, secondo l’ipotesi degli investigatori, il marito avrebbe ucciso tra soggiorno e camera da letto e poi trasportato con l’utilitaria a Sa Picocca, dove è stata ritrovata senza vita rinchiusa in posizione fetale dentro un borsone sportivo. (red. pro.)

