“Su Hovaddu”, la maschera ritrovata 

La cultura per la promozione delle zone interne: Orgosolo ci crede ancor di più valorizzando l’antica maschera di “Su Hovaddu” con l’evento “Supramonte in maschera”, in programma oggi. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione ippica col patrocinio di Comune, Bim Taloro e Regione, si apre alle 10.30 col convegno sulla maschera locale e le altre isolane, nell’auditorium comunale, con gli interventi degli esperti Massimiliano Rosa, Annamaria Congiu e Sebastiano Mannia. Dalle 16.30 sfilano Sos Colognanos di Austis, Sos Urthos e Buttudos di Fonni, Su Maimulu di Gairo, Sos Tumbarinos di Gavoi, Sa Teula e su Harrasehare Lodinesu di Lodine, Sos Turcos di Ollolai, Su Bundhu di Orani, Sos Mamutzones di Samugheo, S’Iscusorzu di Teti e Su Coli Colo di Tonara. La serata, con Giuliano Marongiu, ospita il gruppo “Sonos in cumpanzia”. «Le strutture registrano già il tutto esaurito - dice Alain Paddeu, presidente dell’associazione ippica - ci prepariamo ad accogliere tutti con grande ospitalità». Soddisfatto Peppino Rubanu, vicesindaco e assessore alla Cultura: «L’azione sinergica di tutti è stata fondamentale. Non ci fermiamo alla sfilata, ma mettiamo in risalto la nostra maschera, riscoperta 20 anni fa, attraverso i racconti degli anziani». (g.i.o.)

