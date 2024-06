Su Guventeddu, un’estate senza chiosco 

Una spiaggia molto amata da pulesi e turisti che ogni estate attira migliaia di persone. Quest’anno sulla spiaggia di Su Guventeddu non sarà prevista la presenza del chiosco Sa Calixedda Beach, che da molti anni forniva un servizio di ristoro per le persone che si recavano per trascorrere una giornata in una delle spiagge più amate e rinomate del territorio. L’amministrazione non ha indetto nessuna gara d’appalto per l’acquisizione dell’attività per via della mancata approvazione del Piano di utilizzo del litorale (Pul).

L’iter

Il chiosco era stato preso in gestione da Marco Collu e Lello Medau dal 2020, attuali gestori del pub-bar “Tana del Luppolo”, che hanno portato avanti l’attività sino all’anno scorso. Da quest’anno, non ci sarà più nulla. Un grave danno per la spiaggia di Su Guventeddu che necessita di servizi per accogliere migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo.

Il chiosco è situato in un’area comunale ma interessa anche la fascia di rispetto del demanio. Tuttavia, l’assenza di un bando per acquisire l’attività è dettata dalla mancanza di approvazione da parte dell’amministrazione comunale del Pul, documento che regola l’uso delle aree demaniali.

Il sindaco

«Sono disposizioni regionali che sono cambiate quest’anno - dice il sindaco Walter Cabasino - Il Comune di Pula non ha ancora il Pul esecutivo e dunque il chiosco non potrà aprire. La gara d’appalto non si potrà fare per questo motivo. Naturalmente ci dispiace perché era un’attività ben avviata e che forniva un servizio efficiente, ma purtroppo dobbiamo attenerci alle leggi regionali».

La minoranza

La mancata apertura del chiosco Sa Calixedda Beach non è stata gradita nemmeno dai consiglieri di minoranza del gruppo “Siamo Pula”. «Siamo di fronte all’ennesimo disastro dell’amministrazione Cabasino - lamenta la capogruppo Ilaria Collu - Un’altra occasione persa che causerà non solo un danno economico rilevante, se si pensa ai posti di lavoro, ma è soprattutto un danno di immagine per tutta la nostra cittadina. Un altro punto di ristoro che viene a mancare in tutto il litorale è un disservizio inaccettabile».

Gli ex gestori

«Siamo molto dispiaciuti, abbiamo aspettato per tutto l’inverno un bando che poi non è arrivato - dichiara Collu - a prescindere che avrebbe potuto vincere un’altra società, sarebbe stato giusto che venisse indetto, come sono stati proposti per tutte le altre aree. A posteriori ora ci ritroviamo con un’attività in meno. Avevamo vinto l’appalto per quattro anni ed eravamo pronti a partecipare nuovamente. Le strutture che abbiamo acquistato e i lavori per le linee elettriche e idrauliche rimarranno lì morte e per nessuno. Di certo non l’ho presa bene».

