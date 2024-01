Su Grifoni Mannu, via le impalcature dalla piazzetta 

Alla fine, gli appelli dei residenti sono stati ascoltati. Nei giorni scorsi è stato rimosso il ponteggio che da quasi due anni era stato sistemato sulla vecchia abitazione che si affaccia sulla fontana di Su Grifoni Mannu tra le vie La Marmora e Vittorio Emanuele, senza però che i lavori di ripristino siano mai iniziati. L’ostacolo stava ormai esasperando gli abitanti della zona perché col tempo il ponteggio era diventato ricettacolo di rifiuti e rifugio di chi si nascondeva sotto per fare i propri bisogni anche in pieno giorno.Non solo, l’impalcatura ostruiva anche il marciapiede e inglobava le panchine della malridotta piazzetta.Resta adesso il problema dell’abitazione vecchia e fatiscente dove i lavori non sono iniziati e dove anche nei giorni scorsi è stato necessario un intervento per buttare giù alcune parti pericolanti per il rischio della caduta di mattoni e calcinacci sulla strada dove tutti i giorni passano tantissime persone.E purtroppo continua farsi attendere il recupero di Su Grifoni, dove i rubinetti rotti e fatiscenti sono all’asciutto da anni. Eppure era il simbolo di questo quartiere, immortalata in un’ immagine simbolo che si trova in quasi tutte le case dei quartesi più anziani. Nella foto c’è un gruppo di operai attorno a Su Grifoni, la fontana più grande della città, dopo l’alluvione del 1889.

