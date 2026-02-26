VaiOnline
Il caso.
27 febbraio 2026 alle 00:43

Su Grifoni Mannu è ancora in abbandono 

Speravano in una riqualificazione, invece per i residenti tra le vie La Marmora e Vittorio Emanuele nulla è cambiato. La piazzetta di Su Grifoni Mannu è ancora abbandonata a se stessa, con il rubinetto con le teste di leone che non funziona da anni e i rifiuti nascosti dietro la panchina.

Eppure Su Grifoni è da sempre il simbolo del quartiere, immortalato in una foto storica: è quella di un gruppo di operai seduti attorno alla fontana, dopo l’alluvione del 1889. «S’unda manna» la chiamavano, che spazzò via 500 case, uccise 25 persone mentre altre 2000 rimasero senza tetto. Posavano per una foto ricordo durante i lavori di sgombero delle macerie dopo il nubifragio. Qualche anno fa, dopo la realizzazione degli spartitraffico centrali che avevano messo fine alla sosta selvaggia, sembrava fosse arrivata la volta buona: si era parlato di riattivare la fontana e di abbellire lo spazio. «Invece non hanno fatto niente», commenta Rita Marcialis, una residente nella zona, «ed è sempre pieno di spazzatura».

Su Grifoni Mannu non è l’unico rubinetto fuori uso: quasi tutte le fontanelle del centro sono divelte e vandalizzate, da quelle di piazza Sant’Efisio tra le vie XX Settembre e Garibaldi a quelle di piazza Santa Maria. (g. da.)

