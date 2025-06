Su Giudeu, un paradiso senza servizi 

Acque turchesi, dune dorate e spiagge da cartolina: secondo Legambiente e Touring Club Italiano ha il mare più bello d’Italia. Ma dietro tanta bellezza, emergono disagi concreti che dividono i visitatori.

A mancare sono soprattutto i servizi essenziali: poche docce, assenza di bagni pubblici e scarsa presenza di strutture d'appoggio sulle spiagge. A ciò si aggiungono i parcheggi a pagamento costosi e non sempre accompagnati da una gestione ordinata.

I frequentatori

Tra i visitatori c’è chi evidenzia i limiti. «Frequento abitualmente le spiagge di Chia – racconta Sara Lobina, 34 anni, di Pula – Siamo molto indietro con i servizi. Mancano docce e bagni, anche negli stabilimenti vicini. Un’organizzazione come quella del Poetto sarebbe più adatta a una località così famosa».

Sulla stessa linea Emanuele Costa, cagliaritano di 56 anni: «Il paesaggio è stupendo, ma non è possibile farsi un chilometro a piedi per raggiungere una doccia. È uno dei mari più apprezzati della Sardegna, ma i servizi sono zero. Si parla tanto di turismo, poi qui sembra di essere tornati indietro di trent’anni».

Parcheggi

Altro nodo critico è quello dei parcheggi, in particolare nella zona di Su Giudeu, dove la gestione è spesso lasciata al buonsenso dei visitatori. «Un operatore sarebbe utile – affermano Daniele Pontis e Mariona Yepes, 45 e 31 anni, di Cagliari – Stavolta abbiamo lasciato la moto senza sapere se fosse un’area consentita. Un vigilante aiuterebbe anche a regolare meglio gli accessi. Un numero chiuso può sembrare una restrizione, ma in realtà può essere un’ottima soluzione per tutelare la zona».

La lamentela più frequente riguarda la scarsità di aree di sosta e i costi elevati. «I parcheggi sono pochi e troppo cari – aggiunge Francesca Demontis, 41 anni, anche lei di Cagliari – Quello vicino alla spiaggia si riempie subito, e l’altro è troppo distante. Per chi arriva più tardi deve camminare sole per troppo tempo».

Più soddisfatti i turisti stranieri, forse più abituati a certi prezzi. «Otto euro, questo è il parcheggio più economico che abbiamo trovato – racconta Ted Gardner, in vacanza a Cala Cipolla con la compagna, da Reading (Inghilterra) – da noi si paga di più. Ho preso una multa da 40 euro per divieto di sosta, ma il posto è talmente bello che glielo perdoniamo».

La sindaca

Sulla questione è intervenuta la sindaca di Domus de Maria, Maria Concetta Spada, che rivendica l’impegno dell’amministrazione nella tutela del territorio. «La gestione dei parcheggi e la pulizia giornaliera delle spiagge costa al Comune 200mila euro a stagione – spiega – La tariffa dei parcheggi non la considero alta: abbiamo scelto di mantenere le aree sterrate per rispettare il paesaggio naturale. Inoltre, garantiamo un presidio costante alle discese a mare e la cura dei bagni nei pressi delle spiagge è maniacale».

