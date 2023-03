Su giogu de s’iscusorgiu, sa limba è un tesoro 

L’apprendimento della limba diventa un gioco. L’ufficio di lingua sarda, sotto la gestione e il coordinamento della società Suìa, sta organizzando Su giogu de s’iscuòrgiu. Una sorta di caccia al tesoro per imparare le regole del sardo scritto.

I bambini saranno seguiti in questa avventura e nella scrittura dagli operatori linguistici Ivan Marongiu e Alessandro Podda. «Con la scusa del gioco vogliamo insegnare le regole base del sardo ai bambini – spiega Marongiu – gli indizi della caccia al tesoro saranno scritti in sardo e in rima, come delle piccole poesie. Riguarderanno luoghi, personaggi, libri o monumenti di Tertenia». I partecipanti verranno divisi in due squadre e i vincitori de Su giogu de s’iscuòrgiu potranno portare a casa dei libri scritti in sardo.

Il gioco è rivolto ai bambini e ragazzi dai 6 ai 10 anni e dagli 11 ai 14 anni e si svolgerà in biblioteca, giorni e orari saranno stabiliti al raggiungimento di almeno dieci iscritti. Gli aspiranti partecipanti potranno iscriversi e avere informazioni entro il 15 marzo contattando gli operatori ai numeri: 3287137001 o 3298703515. L’attività didattico formativa in sardo è dedicata ai bambini dei paesi dell’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale. Gli operatori dell’ufficio linguistico (comune capofila Gairo) stanno infatti approntando le date per proporre l’attività anche a Gairo stesso e a Ulassai, in attesa che aderiscano anche altri paesi dell’Unione.

