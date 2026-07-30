Su Fuannamoti, la notte dei riti contadini 

Una notte bianca tra musica, sapori e antichi riti contadini per celebrare la fine dell’annata agraria. Oggi torna “Passillendu a sonu de musica cun Su Fuannamoti” lungo corso Sardegna, trasformato in isola pedonale da piazza Mazzini alle scuole.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco con il Comune, recupera una tradizione legata alla conclusione di mietiture e trebbiature: dopo mesi di fatica nei campi le famiglie si riunivano per ringraziare del raccolto e ritrovare le forze in vista della nuova stagione. Il piatto simbolo erano is culixionis, variante locale dei culurgiones, consumati in bianco con il formaggio come un pasto sostanzioso e di buon auspicio. Dalle 21 alle 22,30 in piazza Sedda la sagra li proporrà anche al sugo e arrosto, cottura che richiama l’usanza di sistemarli nella cenere del focolare appena preparati.

Dalle 21,30 concerti diffusi con Insieme in musica, Novosonos e Trio acustico; dalle 22 animazione per bambini e giochi in legno. Alle 23 compariranno i Su Fuannamoti, figure avvolte in lenzuoli bianchi che attraverseranno le vie e passeranno tra i tavoli. In passato uscivano proprio nella notte del 31 luglio: una maschera nata per esorcizzare la morte, scacciarne il timore e tenerla lontana dalle case. Negozi, attività e punti ristoro resteranno aperti lungo il percorso. (s. m.)

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