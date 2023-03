Su Forti da pulire, i volontari si mobilitano 

In questo fine marzo si concentrano gli appuntamenti del Comitato di Margine Rosso che come sempre, ha stilato un calendario di iniziative per promuovere soprattutto il decoro urbano. Sabato alle 15 il ritrovo è a Su Forti, l’ex chiesetta di San Luca.

«Nella speranza che presto possa esser riaperto alla cittadinanza» auspica il presidente Emanuele Contu, «effettueremo piccoli interventi di abbellimento del piazzale».

Proseguono anche le ronde per tenere lontani gli incivili. Ci si concentra nel colle di Pitz'e Serra; partendo dalla finta-Chiesa in direzione Lago di Simbirizzi. In diversi giorni e orari, residenti e non, continueranno con le passeggiate per presidiare la zona, scoraggiando cosi chi intenzionalmente si reca per gettare rifiuti di ogni genere.

Altro impegno che va avanti è quello del progetto “Decoro sotto casa”. La formula è sempre la stessa: i residenti sono invitati a ripulire gli spazi sotto le proprie abitazioni per ridare decoro e in seguito possono inviare le foto sulla pagina Facebook del Comitato per invogliare anche gli altri a fare lo stesso.

Intanto nei giorni scorso la ronda di controllo ha interessato la zona tra i bunker, i fortini e i caposaldi della Seconda Guerra Mondiale, a ridosso del Simbirizzi che ha dato anche modo di raccogliere, differenziare i rifiuti, che in accorso con il Comune e la Polizia locale sono stati poi ritirati dalla De Vizia.