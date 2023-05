Su Forti, blitz dei vandali: grata divelta  

Vandali ancora in azione a Su Forti, nell’area attorno alla chiesa di San Luca a Margine Rosso. Dopo il caso della statua della Madonnina gettata in mezzo all’erba e notata da un residente che aveva dato l’allarme, nei giorni scorsi è stata sradicata una grata del fortino che i volontari tempo fa avevano già risistemato. A scoprirlo è stato il comitato di Margine Rosso ormai da tempo impegnato per la riqualificazione della zona.

«Atti di inciviltà continui», dice il presidente del sodalizio Emanuele Contu. «Difficile arginare questi fenomeni, ma ovviamente continueremo a vigilare». Oggi alle 15 l’incontro organizzato dal comitato all’ingresso in spiaggia da via Ponente: si parlerà anche degli atti vandalici. Un precedente incontro era stato dedicato all’installazione delle isole ecologiche nelle spiagge. Come l’anno scorso con bidoni diversi, in legno per la raccolta di vetro, carta, plastica e secco. ( g.da. )

