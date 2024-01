Su Fogadoni, tutto pronto per il falò 

Tutto pronto per la ventisettesima edizione di Su Fogadoni de Santu Srebestianu, la manifestazione in onore di San Sebastiano che si terrà venerdì e sabato prossimi, tra appuntamenti religiosi e civili. Venerdì alle 18, nella chiesa di Sant’Ambrogio, la messa seguita dalla processione col simulacro verso i ruderi della chiesa di via Zuddas e, subito dopo, l'accensione di un piccolo braciere. La serata finirà con balli sardi. Sabato, alle 17, in piazza Gennargentu mostra di auto d'epoca esposte dall'associazione Amame e dal Club Bianchina. Messa alle 18, al Santissimo Redentore, e processione con il simulacro del santo verso piazza Gennargentu, dove dopo la benedizione solenne verrà acceso Su Fogadoni, il grande falò attorno al quale ci saranno i balli sardi a cura del gruppo musicale "Pichiadas". La manifestazione è organizzata dal Gruppo di Cultura popolare con il contributo del Comune. La serata di sabato sarà accompagnata anche dal buon cibo, con piatti tipici serviti dall’associazione Sa Carriadroxia. ( ste.lap. )

