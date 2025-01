Su fogadoni per Sant’Antonio, al via la raccolta della legna 

Fermento in Sarcidano per l’approssimarsi della festa di Sant’Antonio che si festeggia tra il 16 e il 17 gennaio prossimi. Legata a questa festa riti religiosi e tradizioni popolari come quella de su foghidoni. A Isili sono presenti due comitati che raccoglieranno la legna e faranno due falò in due punti diversi del paese, uno nelle case popolari di Montanuddu e l’altro nel rione di Pardixeddu. «É un'importante tradizione», ha detto il sindaco Luca Pilia, «che si mantiene, riesce ancora a coinvolgere la popolazione e gode della collaborazione e del supporto dell’amministrazione».

I festeggiamenti in onore del santo cominciano dunque in tutti i paesi la sera del 16 in genere con la celebrazione della messa e la benedizione dei fuochi da parte del parroco per poi dare il via al momento conviviale fatto di degustazioni, musica e del buon vino. A Escolca sono già in corso le operazioni di raccolta della legna porta a porta, chi vuole contribuire dunque lascia quanto può fuori dalla porta di casa e il comitato di volontari passa per ritirarlo.

Stessa procedura anche a Serri . La prossima settimana i volontari raccoglieranno la legna per poi accatastarla e realizzare il grande falò. A Nurallao la raccolta è prevista per oggi e i fuochi saranno tre. Ogni paese ha la sua tradizione per quanto riguarda il momento conviviale che varia: chi preferisce salsiccia e carne arrostiti vicino al fuoco, chi panini, sempre accompagnati dal desiderio di stare insieme. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA