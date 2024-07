Su Facebook con la divisa nazista: indagato un colonnello in pensione  

piaceNzA. Quel post su Facebook, in cui compariva con una divisa nazista e la scritta “Sinistrorsi vi aspetto”, aveva sollevato polemiche. Pochi giorni dopo la pubblicazione della foto, poi rimossa, il colonnello in pensione dell’Aeronautica Giovanni Fuochi è indagato dalla Procura di Piacenza per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Ieri la Digos ha anche perquisito la casa dell'ufficiale, sequestrando l'uniforme delle SS comparsa su FB, insieme a un calendario di Benito Mussolini, altri cimeli legati al ventennio fascista e armi regolarmente detenute. In un'intervista Fuochi aveva rivendicato il contenuto pubblicato online, dicendo «colleziono uniformi e volevo dire “sveglia”, un po’ come Vannacci». Ai commenti social aveva risposto con frasi come «se mi dessero un po’ di spazio vedresti come spariscono gli Lgbt e coglioni vari», o «sono fascista e ne sono orgoglioso, chi si professa democratico è di gran lunga più intollerante di me».

