«Su Et si muova il Governo» 

«Per l’Einstein Telescope stiamo mettendo tante cose sul tavolo, tutte necessarie ma non sufficienti. Ciò che serve oggi è la lettera ufficiale del Governo che dice: io sostengo con un miliardo di euro la candidatura di Et. Ci aspettiamo che arrivi a breve». L’appello arriva da Alessandro Cardini, direttore dell’Infn di Cagliari, alla Camera di commercio di Nuoro nel convegno “Fare impresa-Capitale umano e innovazione, sfide per la crescita”, organizzato da Confindustria e Unioncamere. A raccolta imprenditori e istituzioni per analizzare le difficoltà e dare nuovi stimoli al tessuto produttivo e un argine allo spopolamento.

Il progetto

Stimolato dalle domande del giornalista Giuseppe Deiana, Cardini fa il punto sull’Et: «Non siamo indietro rispetto agli olandesi che hanno ricevuto 45 milioni di euro per l’infrastruttura di Maastricht. Noi abbiamo 50 milioni dal Pnnr per sviluppare le infrastrutture e le tecnologie, 20 milioni per lo studio di fattibilità. Non dimentichiamo i 17 milioni di euro per portare la fibra da un terabit nella rete della ricerca sarda arrivata - racconta - già a Sos Enattos. Ci sono poi i 10 milioni della Regione».

Le bordate

«Vogliamo riaccendere i riflettori sull'esigenza di creare sviluppo nel cuore della Sardegna partendo dai giovani», ha detto il presidente di Confindustria della Sardegna centrale, Giovanni Bitti, mentre Maurizio De Pascale parla di «una politica divisiva» in un botta e risposta con la M5S Alessandra Todde, candidata alla presidenza della Regione. Le riflessioni degli imprenditori stimolano la politica. Il deputato di Forza Italia, Pietro Pittalis, è diretto: «In 10 anni di quanto fatto dalla Regione su trasporto e continuità non condivido niente». Parla di autentico fallimento «e del ruolo totalmente assente della Sfirs per supportare le aziende isolane». La Todde punta il dito contro la continuità: «ço stesso bando da 20 anni, la Sardegna investe 25 euro per ogni sardo, contro i 300 di Francia e i 200 della Spagna». E detta la ricetta contro la speculazione energetica: «È necessaria un’agenzia regionale per l'energia».

Agostino Cicalò, presidente della Camera di commercio, ridice: «Preoccupa la risposta alla domanda di lavoro nel centro Sardegna: su una richiesta di 800 lavoratori, la difficoltà ad assumere supera il 50 per cento».

