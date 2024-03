Su entu nostu, il comitato cresce e si dà nuovi obiettivi 

Uno statuto per il comitato Su entu nostu che ha eletto il direttivo: presidenti Marco Pau e Maria Pasqua Meloni, vice presidenti Natalia Strada e Antonio Muscas, tesoriere Maurizio Serra. Del Consiglio fanno parte anche Lello Porru, Sandra Mocci, Mina Cabiddu e Angelo Bandinu. «Dopo mesi di fitto lavoro che ha coinvolto cittadini di tutto il Medio Campidano, devo dire con entusiasmo e determinazione, nella lotta contro le pale eoliche, in particolare sulle colline del vento fra Sanluri e Villanovaforru, è emersa la necessità di darci delle regole, soprattutto per l’impegno ad allargare il campo di interesse – dice il presidente Pau –. La priorità resta la tutela del paesaggio e dell’ambiente, dei servizi di pubblica utilità quali l’acqua, l’energia, la salute, la riqualificazione energetica rispettosa dell’ambiente e delle necessità della comunità, contro ogni forma di speculazione e di accaparramento di risorse e di territorio». Fra gli obiettivi dell’associazione ci sono poi la tutela, sotto ogni forma, dei diritti dei cittadini, dei beni comuni, un’attenzione particolare al problema dei rifiuti, come la raccolta, il riciclo e il riuso. Riduzione anche dello spreco alimentare. Infine, diritto alla mobilità sostenibile e alla connessione internet. ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA