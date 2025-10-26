Su Crucifissu Mannu: le aree vanno al Comune 

Il sito archelogico di Su Crucifissu Mannu, le Domus de Janas situate alle porte di Porto Torres riconosciute patrimonio mondiale dell’Unesco, sarà oggetto di un ampio piano di valorizzazione con interventi di conservazione finanziati dalla Regione, un progetto che si estende alla zona limitrofa. Il Comune, infatti, sta concludendo la procedura di acquisizione delle aree che custodiscono la necropoli, ben 22 sepolture del neolitico finale con fasi dell’eneolitico e del bronzo antico (3200-1600 a.C.). L’obiettivo è intervenire non soltanto sulla riqualificazione del sito ma anche sulla viabilità, per favorire il collegamento tra la ex 131 e il complesso di Su Crucifissu Mannu. «Grazie alle somme stanziate con la manovra di bilancio approvata dal consiglio comunale, - spiega l’assessora alla Cultura, Maria Bastiana Cocco - l'amministrazione potrà perfezionare, dopo un ulteriore passaggio in consiglio, il procedimento di compravendita con i privati proprietari delle aree e dare avvio a un insieme di interventi di conservazione e valorizzazione finanziati dalla Regione al Comune con 150mila euro euro». Le azioni riguarderanno il miglioramento dell'accessibilità alla necropoli, la sua delimitazione, la realizzazione di un'area di sosta, il posizionamento della cartellonista. (m. p.)

