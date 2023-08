“Su Crobu”: rivive l’antica maschera 

Un grande cappello di sughero con in cima delle piume di corvo, abbigliamento scuro, un lungo mantello nero e la faccia scurita dal carbone: l’antica maschera de “Su Crobu” (il Corvo), protagonista del carnevale Trexentese, è stata riportata alla luce grazie al meticoloso lavoro di Antonello Giuntini, senorbiese che da anni vive a Cagliari, profondamente attento alle tradizioni e alla cultura sarda: «Avevo dimenticato io stesso l’esistenza di questa maschera», racconta. «Tutto è partito da una chiacchierata con mio padre, che mi ha confermato la sua esistenza. Da lì è partito tutto».

La caccia alle galline

“Su Crobu” rappresenta la morte e l’inverno che “uccide” la natura congelandola. Nonostante sia una maschera molto cupa è comunque legata al divertimento delle pariglie che si eseguivano nei giorni del Martedì e Giovedì Grasso.

Funzionava così: i senorbiesi lasciavano libere nei giardini delle galline e “Su Crobu” passava di corsa a cavallo di casa in casa con un bastone dotato di un laccio per poterle acchiapparle. Dietro di lui sfilava un carro con annesso un fantoccio, la cui testa era costituita da una botte, che veniva riempita di vino gentilmente offerto dai compaesani.

Il fantoccio, insieme ai vari corvi, era il protagonista della grande festa della domenica in cui tutto il paese si riuniva per consumare le galline e il vino raccolto.

Tra canti e balli tradizionali, il fantoccio veniva bruciato al centro della piazza e conclusa la festa si tornava a casa con la speranza che da quella cenere rifiorisse ancora una volta il miracolo della natura.

La caduta nell’oblio

La maschera di “Su Crobu” era stata dimenticata probabilmente anche perché negli anni ‘60 ci sono state delle tensioni tra alcuni giovani che vestivano questa maschera e le forze dell’ordine, che hanno limitato la loro presenza ai festeggiamenti. Il rito del carnevale, a Senorbì, pian piano si è modificato perdendo le tradizionali pariglie e la famosa “Corsa a S’Aneddu”, in cui sfidava “Su Crobu”, ma non il rogo nel quale veniva bruciato il fantoccio, che è sopravvissuto fino agli anni ’80 e parte degli anni ’90.

Ricerche complicate

Le ricerche di Antonello Giuntini non sono state facili perché erano basate su testimonianze orali degli anziani senorbiesi, così come è stato difficoltoso, al giorno d’oggi, recuperare le piume di corvo: per questo motivo l’abito da lui ricostruito non è precisamente identico a quello dei ricordi della comunità.

Le ricerche sono ancora in corso.C’è ancora tanto da recuperare», dice l’appassionato: «La maschera è antichissima, ne aveva memoria mio padre che era del 1921. È un lungo lavoro ma è importante che Senorbì e la Trexenta si appassionino di nuovo a questa nostra tradizione e la facciano rivivere, non solo nei ricordi».

