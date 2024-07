Su Cramu: Seui da domani si trasferisce a Arcuerì 

Nel calendario delle feste religiose che scandiscono la devozione e l’estate seuese quella dedicata alla Madonna del Carmelo è tra le più attese della Barbagia di Seulo. L'appuntamento con la 105esima edizione di Su Cramu è per domani alle 6 del mattino, periferia ovest del paese, i colpi a salve daranno l’avvio alla processione dei simulacri della Vergine e dei Santi Efisio e Simone Stock verso la chiesetta rurale di Arcuerì.

L’arrivo in montagna è previsto intorno alle 9 per la messa che celebrerà il vicario foraneo, don Luca Fadda, con il parroco don Joilson Macedo. La messa di domenica alle 11 sarà celebrata dal gesuita di Cagliari padre Enrico Deidda. Come sempre nei giorni della festa del Carmine, Seui sarà deserta: la comunità sarà in trasferta ad Arcuerì fino a domenica alle 18.30, quando i devoti riaccompagneranno i simulacri alla chiesa parrocchiale. Un programma curato dal Comitato su Cramu guidato dal presidente Leandro Lobina, da 25 anni al servizio di una festa particolarmente amata anche dai più piccoli. L’obriera maggiore è Marta Maria Farci e ha 6 anni. Oltre i riti religiosi sabato sera ad Arcuerì ad aprire i festeggiamenti saranno Ballade Ballade Bois e Piero Marras. Seguiranno i Passione a 90 e special guest Paps from Paps'n Skar, chiude la serata dj Marco Comollo di Radio 105. (Paola Mura Ruggiu)

