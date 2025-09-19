“Su cramu bivit” chiude in bellezza 

Arriva al termine “Su cramu bivit”, ultimi appuntamenti stasera, in piazza del Carmine con gli spettacoli organizzati da Il Crogiuolo. Si comincia alle 19 con lo spettacolo di Gianluca Medas, Antine e su Lupu, nuova produzione dei figli d'arte Medas, con l'accompagnamento musicale di Nicola Agus. o spettacolo è una rivisitazione della famosa fiaba musicale "Pierino e il lupo", a seguire, alle 21 andrà in scena Intrecci-La guerra, la vita, il lavoro

Da un'idea di Cristiano Sanna Martini condivisa con Elena Pau, vanno in scena le storie vere di bambine e ragazzini in Sardegna e oltre, di giovanissimi diventati adulti fra gli orrori della Seconda guerra mondiale, sotto l'occupazione nazi-fascista, e la fine di quel conflitto con le sue promesse di pace, di modernità, di ricchezza per tutti con l'arrivo della tecnologia, delle macchine, dell'industria. Cosa c'era davvero in quella promessa, e cosa è stato necessario affrontare, subire, combattere per raggiungere la conquista di diritti prima inesistenti, è in questo spettacolo. L'adattamento dei testi per il teatro fatto da Cristiano Sanna Martini, Elena Pau e Giuliano Pornasio dà nuova vita a un libro che si credeva introvabile e riscoperto dopo anni. "Intrecci di vita e lavoro", edito da LiberEtà con il sostegno dello Spi-Cgil raccoglie l'attività del Gruppo biografie volontarie Storie e memoria e documenta le testimonianze di chi ha vissuto fra le macerie e poi dentro la prima modernizzazione della Sardegna nell'Italia del boom. Fra grandi speranze e dure lotte. Una produzione de La Fabbrica Illuminata.

