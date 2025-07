“Su Connottu”, la prima volta del coro polifonico femminile 

È nato nel 2024, e a distanza di un anno il coro polifonico femminile “Su Connottu” è pronto a esibirsi in pubblico: le sedici cantanti si esibiranno per la prima volta in occasione dell’undicesima edizione della “Notte bianca delle tradizioni popolari sarde” che si terrà a breve.

Il progetto, nato dall’idea del presidente dell’associazione omonima che ha dato il nome al coro, Christian Ruju, e dal maestro di musica Alberto Zucca, punta a promuovere le caratteristiche del canto popolare di scuola nuorese. Contestualmente l’associazione ha dato vita anche a un gruppo spontaneo di quattro voci maschili – due tenori, contra e basso - chiamato Cuncordu Su Connottu – con un repertorio di canti che riguardano i classici della tradizione sarda in genere, ma anche canti nati nell'ambito associativo e locale, tra i quali l'inno della Città di Capoterra.

«L’obiettivo del coro, al passo di quello associativo, rimane sempre il consolidamento dell’identità sarda a Capoterra – spiega Christian Ruju –, attraverso la diffusione dei canti tipici, sia con la formazione femminile che con quella maschile, puntiamo a dare maggiore lustro alle nostre tradizioni». (i. m.)

