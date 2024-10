Su Connottu, box abbandonati Erano la casa degli artigiani 

Quattro box abbandonati, di proprietà pubblica, dominano piazza Su Connottu. Si tratta di spazi vuoti, costruiti intorno agli anni Ottanta del Novecento per favorire la nascita di piccoli laboratori. A segnare la vita dei box abbandonati è stato il costruttore di launeddas e trottole in legno d'ulivo Cesare Carta, deceduto non molto tempo fa, che a lungo ha operato in questi spazi. Oggi, nell'importante piazza antistante il museo della Ceramica, la magia dell'artigianato custodita in quei box è svanita. Eppure sarebbero diversi gli artisti che vorrebbero operarvi per far nascere un circuito artistico e culturale nel cuore di Santu Predu. Ciò che manca, però, è un bando pubblico che possa garantire loro l'accesso e la fruibilità. (g. pit.)

