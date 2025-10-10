Su Coddu, il gioiello dimenticato 

Un villaggio prenuragico in pieno centro abitato, scoperto anni fa ma ancora poco conosciuto dentro e fuori i confini di Selargius. Il sito archeologico di Su Coddu torna al centro delle polemiche: «Un esempio di come non valorizzare il passato, sprecando una risorsa per lo sviluppo e la crescita socio economica di una comunità», la critica della consigliera comunale di minoranza Francesca Olla rivolta alla Giunta comunale. «Ci stiamo lavorando per rendere il sito fruibile», la risposta dell’assessora alle Politiche culturali Sara Pilia.

La polemica

Nel 1981 la scoperta delle piccole capanne fra via Nenni e via De Gasperi, emerse durante i lavori della lottizzazione. Da allora l’area archeologica è “protetta” da recinto in metallo e copertura con travi in legno, ora circondata da casa e parcheggi. «Ancora una volta sono rimasta sconvolta da come sia gestito e non valorizzato questo luogo unico e storico», racconta Olla dopo una recente visita a Su Coddu. «Nessun cartello o segnaletica stradale che conduca sul luogo», dice per poi descrivere lo scenario: «Arrivando la prima cosa che si nota è una grande area delimitata da una massiccia cancellata metallica verde, rigorosamente chiusa, sormontata da un'imponente copertura in legno lamellare, sostenuta da pilastri in ferro e illuminata da lampadari stile industriale. E in effetti sembra di essere davanti a un capannone industriale piuttosto che a un sito archeologico di grande valore storico. Una struttura perennemente chiusa al pubblico, tranne che per qualche rara occasione».

L’appello

Critiche anche per «alcune strutture all’interno del sito che sembrano essere state costruite senza alcun rispetto per il luogo», sottolinea Olla. «Se l'intenzione era quella di creare un contrasto stridente tra la bellezza del passato e la bruttezza del presente, direi che l'opera è perfetta. Mi chiedo come sia possibile che un amministrazione ‘attenta' non sia stata ancora in grado di capire e valorizzare il genius loci, lo spirito del luogo che rende questo sito unico e irripetibile». La consigliera lancia un appello a sindaco e Giunta: «Spero che in futuro si possa fare qualcosa per rimediare a questa situazione e restituire all'area la visibilità e la dignità che merita, trasformandola in una struttura sempre aperta al pubblico, una risorsa per lo sviluppo socio- economico- culturale del territorio e la crescita della comunità selargina».

Il Comune

Suggerimenti accolti dall’assessorato alle Politiche culturali. «Ringraziamo la consigliera Olla per l’accurato reportage e per l’interesse nei confronti del sito Su Coddu», dice l’assessora Pilia. «Compatibilmente con i vincoli della Soprintendenza e le risorse a disposizione, stiamo cercando una soluzione concreta per valorizzarlo e poterlo rendere fruibile alla cittadinanza e ai visitatori».