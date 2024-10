Su coccoi, il re del pane conquista il marchio Pat 

Un nuovo riconoscimento per il pane tipico di Villaurbana. Il “coccoi” conosciuto dai villaurbanesi come “su pei de boi”, una delle oltre 60 tipologie di pane, è diventato Prodotto agroalimentare tradizionale della Sardegna. Il risultato è il frutto della collaborazione tra Comune e associazione culturale di tradizioni popolari “Biddobrana”, con il supporto dell’antropologa Alessandra Guigoni, all’interno del progetto “Trigu” finanziato dal ministero della Cultura attraverso il Pnrr. «È stato aggiunto un altro tassello importantissimo al grande lavoro che la comunità di Villaurbana porta avanti ormai da molti anni per la valorizzazione e la salvaguardia del suo pane – commenta il sindaco Paolo Pireddu - Il lavoro svolto dall'associazione e da Alessandra Guigoni in sinergia con il percorso realizzato dall'amministrazione comunale anche attraverso il Bando Borghi, ha portato i suoi frutti». Al momento è arrivato il via libera per l'iscrizione di una tipologia ma si può lavorare all’iscrizione di altri tipi di pane. «Un progetto portato avanti per dare una rilevanza regionale, e non solo, attraverso un riconoscimento ufficiale – osserva l’antropologa – Mi sono occupata della ricerca e, dopo aver intervistato gli anziani su lavorazione e tipologie di pani, si è riusciti ad ottenere l’inserimento nell’elenco». Il presidente dell’associazione “Biddobrana” Daniele Meloni sottolinea: «Un primo passo per un riconoscimento più ampio del pane di Villaurbana, con la sua storia da tutelare e da mantenere viva in futuro». ( g.pa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA