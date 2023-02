Su Carrasciali, spettacoli per bambini a Casa Saddi 

Con “Baracca e Burattori con Alice” liberamente tratta da “Alice nel Paese delle Meraviglie”, “Su Carrasciali pirresu” è entrato nel vivo ieri a Casa Saddi.

«Abbiamo puntato sullo spettacolo dal vivo, sul teatro in particolare, ma anche su momenti di intrattenimento come la sfilata di Carnevale che si svolgerà domenica 26 e gli appuntamenti di musica dal vivo che comprendono concerti e ballo sardo», ha commentato Rita Atzeri, direttrice artistica del Crogiolo, che ha organizzato lo spettacolo. «Gli spettacoli sono pensati per le famiglie, con particolare attenzione ai più piccoli. Abbiamo creato un gemellaggio tra le città di Cagliari e Nuoro, lavorando sul tema del carnevale inteso come proseguimento della vita e momento di rinascita dopo i freddi dell’inverno. Abbiamo indagato quali sono le origini del carnevale rispetto ai riti della nostra terra. Questo del 26 febbraio sarà un momento di incontro tra i bambini pirresi e quelli di Nuoro, cui prenderanno parte anche la banda “San Giuseppe” e la compagnia “Teatro del sottosuolo” che fa teatro d’animazione di strada con i trampoli per animare il percorso che si snoderà attraverso le vie del centro. Gli spettacoli invece saranno fruibili a Casa Saddi».

